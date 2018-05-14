Акула укусила рыбака, пытавшегося ее освободить

Вчера, 22:19

Акула, попавшая в сети британских рыболовов, укусила одного из них. Рыбак находится в больнице.

13 мая рыбаки, работающие на корабле «Govenek of Ladram» на юго-западе Великобритании, подверглись атаке акулы, которая случайно попала в сеть. Это оказалась атлантическая сельдевая акула, которая считается достаточно опасной для людей и может достигать до 3-х метров в длину. Моряки пытались ее освободить и пустить обратно в воду, однако сделать это безопасно не удалось. Морской обитатель схватил одного из рыбаков за ногу.

Коллеги сумели обеззаразить рану и сразу же связались с береговой охраной. К кораблю был выслан вертолет со спасателями, а также медик, который осмотрел повреждение ноги и оказал первую помощь. Моряков подняли на вертолет, а вскоре пострадавшего госпитализировали в больницу.

Известно, что нападение данного вида акул – редкое явление, в Международном списке нападений зарегистрировано всего два случая нападения атлантической сельдевой акулы.