Apple обвиняют в крушении самолёта и гибели 66 человек

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Родственники жертв трагедии требуют от американского IT-гиганта компенсации.

Компанию Apple обвиняют в крушении самолёта Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, упавшего в Средиземном море 19 мая 2016 года. По некоторой версии, гибель 66 человек, находящихся на борту, стала следствием взрыва iPhone или iPad. Подробностей разбирательства не оглашают, однако, по данным осведомлённых источников, родственники жертв катастрофы обратились с коллективным иском в суд, потребовав от производителя электронной продукции компенсации. Сумма претензий к Apple не разглашается. Комментария компании также пока нет. Между тем, эксперты достаточно скептически оценивают судебную перспективу данного дела, поскольку объективных доказательств того, что трагедия произошла из-за воспламенения гаджетов, не существует.

Как известно, лайнер Airbus A320 авиакомпании EgyptAir потерпел крушение в Средиземном море 19 мая 2016 года. Наиболее вероятной версией трагедии называется теракт, однако ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за данный взрыв.

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