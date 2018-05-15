В Польше найдены артефакты немецкого аристократа и записка от советского офицера

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Около озера на северной территории Польши были обнаружены вещи немецкого аристократа. Среди них было найдено письмо советского офицера.

В мае 2017 года подросток Патрик Лессман поехал с семьей на отдых к озеру Езёрак. Юный отдыхающий нашел тайник с вещами, которые были зарыты в молочных банках. Родители юноши незамедлительно обратились с находкой к властям. Властям, в свою очередь, удалось разыскать первоначального владельца. Им являлся граф Ганс Йоахим фон Финкельштейн, проживающий возле озера в период Второй мировой войны. Личные вещи передали 81-летней дочери графа Вальдтраут фон Финкельштейн, проживающей в Германии.

Известно, что монеты и банкноты, были переданы в собственность государственной казны Польши. Их, и множество других артефактов, выставят в местном музее, сотрудники которого собираются перевести найденный дневник графа.

Особое внимание историки уделили письму, написанному на кириллице. Им оказалось послание советского офицера своим союзникам. В нем говорилось о том, что жители дома, то есть семья аристократа, радушно его встретили, а также была просьба о том, чтобы самих жителей «не обижали».

Также было найдено свидетельство, составленное вскоре после записки офицера. В нем было указано, что все имущество, которым владела семья графа Ганса Йоахим фон Финкельштейна, становится собственностью Красной Армии.