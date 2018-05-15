В Диснейленде посетителей распугал загоревшийся дракон

Сегодня, 06:15

В парке развлекательных аттракционов, находящемся на территории Флориды, внезапно загорелось огнедышащее чудовище, двигающееся по его территории. Зрители буквально разбежались.

Организаторы развлечений во флоридском Диснейленде решили, что посетителей парка должен развлекать дракон, который бы разгуливал по его территории. Однако вместо развлечения получился испуг.

Голову железного монстра внезапно охватили огонь и чёрный дым. Напуганные туристы бросились наутёк. Это касалось не только тех, вблизи которых проходил дракон, но и других, увидевших пожар.

Впрочем, некоторые сохранили самообладание и стали снимать происходящее на камеры. Хотя огонь был быстро потушен, в Диснейленде провели эвакуацию посетителей. Сейчас администрация увеселительного заведения разбирается в причине возгорания, которому подвергся дракон.

В Сети уже доступно видео этого инцидента в Диснейленде, снятое очевидцами. Сколько там в этот момент было посетителей, не сообщается. Известно лишь, что никто из них не пострадал.