Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 50 человек

Сегодня, 19:24

Количество пострадавших и погибших граждан от столкновений с военнослужащими Израиля продолжает расти.

По информации местного Министерства здравоохранения, итогом протестных выступлений в секторах Газа стала гибель 50 мирных жителей, еще более 2 000 палестинцев были ранены в столкновениях с военными Израиля.

Напомним, что в Иерусалиме сегодняшнее открытие посольства США сопровождается жестокими акциями протеста. Перемещение посольства из Тель-Авива в столицу спровоцировало в Палестине волну негодования. В столкновениях на 12 участках границы насчитывается более 35 000 граждан. Демонстранты атакуют солдат самодельными взрывчатками, жгутами шин, разрушают ограждения. Военнослужащие для подавления протестующих используют слезоточивый газ и открывают огонь на поражение.