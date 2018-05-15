Китаец тысячу километров вез любимую на тележке ради свадьбы

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Житель провинции Ганьсу 41 день везет свою девушку в повозке рикши, чтобы она смогла увидеть море. Влюбленные уже преодолели половину своего непростого пути.

Ван из китайской провинции Ганьсу доказал, что готов ради любимой на все. Возлюбленная пообещала стать его женой, если он отвезет ее к морю. Долго не раздумывая, окрыленный от любви китаец впрягся в повозку рикши, посадил в нее свою девушку, и они отправились в путешествие длиной тысячу километров. Из северо-западного Ганьсу китайцы направились в город Вэйхай, который расположен на берегу моря в восточной провинции Шаньдун. За 41 день путешественники преодолели около половины намеченного пути, и сейчас миновали провинцию Шэньси. До пункта назначения осталось немного - около 1000 км.

Ван пояснил, что его девушка всегда мечтала увидеть море, а пару лет назад от пообещал реализовать ее мечту, и сейчас выполняет обещанное - везет возлюбленную на тележке. Большую часть пути они идут вместе, и по очереди забираются в повозку когда сильно утомятся. Довольно непростой путь позволяет им наслаждаться обществом друг друга, любоваться окрестностями и захватывающими пейзажами, а для воспоминаний они записывают короткие ролики. Непогоду влюбленные пережидают в гостинице.