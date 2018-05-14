В секторе Газа в ходе протестов погиб 41 человек

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Десятки тысяч людей в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан приняли участие в протестах против переноса посольства США в Иерусалим. В столкновениях с израильскими военными десятки человек погибли, более тысячи получили ранения.

Акции протеста вспыхнули утром, когда тысячи людей вышли на улицы Вифлеема, Хеврона, Наблуса, Иерихона и других городов, протестуя против переноса американского посольства в Иерусалим. По данным местных СМИ, в протестах участвуют 35 тысяч человек. Столкновения с израильскими военными в секторе Газа привели к гибели 41 палестинца, более 1500 получили ранения.

Израильские военные применяют по митингующим гранаты со слезоточивым газом (в т.ч. сбрасывая их с БПЛА), резиновые пули и др. Во всех мечетях Палестины звучат призывы присоединиться к акциям протеста. На открытие посольства приехала американская делегация, которую возглавила дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж, советник Белого дома, Джаред Кушер и ряд других американских чиновников из администрации президента. Т.о., США официально признают Иерусалим столицей Израиля.

Очевидцы записали на видео момент выстрела израильского снайпера в одного из протестующих палестинцев.