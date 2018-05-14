«Мутант»: В США нашли труп оленёнка с двумя головами

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Необычное животное обнаружил грибник в штате Миннесота во время прогулки по лесу. Специалисты во время исследования мёртвого малыша пришли к выводу, что он скончался при рождении, даже не сделав свой первый вдох.

На опубликованных фотоматериалах видно, что оленёнок с двумя головами также обладал и двумя шеями. Когда грибник нашёл труп мутанта, он сразу же отправился в Департамент лесного хозяйства США штата Миннесота. На место сразу же приехали специалисты, которые забрали оленёнка и передали учёным.

Исследователям удалось выяснить, что умершее животное было самкой белохвостового оленя. Погибло оно не очень давно. Мужчина нашёл его почти сразу же после смерти.

Учёные провели вскрытие. Оказывается, что позвоночник оленёнка разделён на две части. Когда же начали изучать лёгкие стало ясно, что скорее всего, мутант уже родился мёртвым. Примечательно, что животное обладало двумя кишечниками, но только один соединялся с анусом. Печень была одна и то деформирована, а вот селезёнки обнаружили две.

Выжить и прожить долго оленёнок не смог бы в любом случае. В этой истории ничего удивительного нет. Такие неразвитые близнецы встречаются в природе часто. Среди людей есть множество примеров подобных мутаций, когда ребёнок рождается с паразитирующим мёртвым братом близнецом, с его рукой, ногой или даже головой.