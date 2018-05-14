В Камбодже полицейский арестовал продавцов секс-игрушек и потряс на камеру дилдо

Сегодня, 16:52

Правоохранители задержали пятерых молодых людей, которые продавали через социальную сеть Facebook запрещённые на территории государства товары для секса. Для реализации товаров обвиняемые пользовались Facebook Live.

Всего офицеры из Камбоджи конфисковали у продавцов секс-игрушек 10 резиновых вагин, 45 дилдо и двойных вибраторов, интимные смазки и гели, а также специальные таблетки, стимулирующие мужскую эрекцию. Произошло это после рейда на склад в городе Пномпень.

Для отчёта правоохранители решили записать видео. Они разложили всю продукцию на большой стол и выставили всех обвиняемых. Затем командир военной полиции Пномпеня Рат Среанг высказался с поучительной речью о «вреде» секс-игрушек». По его словам, такие предметы уничтожают кхмерскую культуру, традиции и мораль, кроме того, якобы они способствуют повышению уровня изнасилований.

Затем генерал-лейтенант взял со стола розовый двойной вибратор, снял упаковку и постарался включить. После он похлопал этим дилдо по резиновой вагине и ягодицам.

В Камбодже за публичную демонстрацию секс-продукции грозит тюремный срок на месяц и штраф в 50 долларов.