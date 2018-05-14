Главарь исламистов ХАМАС накануне протестов посетил в Египет

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Главарь исламистской группировки ХАМАС за день до демонстраций на границе Газы и Израиля встретился с главой Службы безопасности Египта. Палестинцы протестуют против посольства США в Израиле.

Об этом сообщает «ВладТайм» со ссылкой на The Daily Star. Лидер исламистов ХАМАС накануне протестов встретился с главой Службы безопасности Египта в Каире, чтобы обсудить минимизацию развития опасных ситуаций во время протестов. Напомним, что ранее Дональд Трамп начал выполнять свои обещания и заявил об открытии в Израиле посольства США, что не понравилось палестинцам по обе стороны границы: они рассматривают эту территорию как местность со столицей своего будущего государства.

Арабские СМИ также писали о возможности изменения договорённостей между ХАМАСом и Египтом, где эта группировка запрещена. Уже 14 мая стало известно, что демонстрации выходят из-под контроля и ХАМАС якобы готовится к войне с Израилем. Несмотря на перечень крупных государств, где ХАМАС является запрещённой, в России группировку исламистов рассматривают как законных партнёров для переговоров. Их главари посещали столицу по приглашению Владимира Путина.