«Самая вежливая кошка в мире» покорила пользователей Сети

Сегодня, 13:17

Она проживает в Великобритании. Видео с её необычным поступком буквально «порвало» Сеть, набрав огромное количество просмотров.

Ролик сделал Дэн Ричардсон. Он проезжал мимо и обратил внимание, как кошка, которую уже назвали «самая вежливая в мире», пытается, в прямом смысле этого слова, постучаться в дверь дома, где проживают её хозяева.

Кошка сначала залезла на бордюрчик под окно. Потом она поднялась на задние лапы, а передней дотянулась до дверного молотка, которым воспользовалась несколько раз. К сожалению, видео получилось коротким. На нём не видно, как отреагировали хозяева на то, что их питомица проинформировала о своём возвращении домой.

Ричардсон сообщил, что никогда не видел ничего подобного. Он не думает, что и другим приходилось стать свидетелями чего-либо похожего.

Ролик появился в Facebook. За несколько дней количество просмотров превысило 750 тысяч. В то же время, хозяева, которым принадлежит самая вежливая кошка в мире, пока не отозвались и не проинформировали, как зовут такое умное животное.

Также пользователям Сети очень хотелось бы знать, был ли этот поступок кошки случайным или она так поступает всегда.