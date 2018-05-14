Из-за забастовки пилотов компании Brussels Airlines отменили 75% всех рейсов

Сегодня, 11:50

Сегодняшний протест затронет 34 тысячи человек. Об этом сообщают бельгийские информационные агентства. В сообщениях уточняется, что бастующие требуют улучшения условия труда и повышения заработной платы.

В итоге забастовки пилотов компании Brussels Airlines отменно около 75% всех рейсов, примерно каждый четвёртый самолёт из воздушной гавани не выйдет. За всё время протестов пострадают около 60 тысячи человек, уже сегодня они затронут 34 тысячи людей.

На официальном сайте брюссельской воздушной гавани «Завентем» указывается, что в числе рейсов, которые не состоятся, будут и полёты в Петербург с Москвой.

Компания Brussels Airlines уже установила контакты с 55 тысячами пассажиров. Им предложили компенсацию или же резервацию новых рейсов.

Сейчас же руководство авиакомпании проводит переговоры с пилотами и профсоюзами. Директора собираются договориться и удовлетворить требования участников забастовки, перейдя к некой общей договорённости.