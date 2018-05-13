В Германии 20 тонн рыбы из грузовика засыпали дорогу

Вчера, 23:03

В Центральной Европе зафиксировано ДТП с «ароматными» последствиями. По сообщению полиции, в городе Росток опрокинулся на проезжей части большегруз с морепродуктами.

В Германии в городе Росток проводится расследование обстоятельств рассыпания по дороге 20 тонн рыбы, которая перевозилась перегруженным транспортным средством. По сообщению полиции, инцидент произошел из-за ошибки водителя, который не смог удержать равновесие. «Ароматный» груз накрыл площадь земли около 300 м². Водитель не пострадал, но ему грозит штраф. Полицейские подтвердили, что это уже четвертый случай на севере страны.

Эксперты напоминают, что свежую рыбу нужно перевозить в соответствии с конкретными правилами. Лучше всего перевозить при температуре 8-10°C. Предназначенную к перевозке рыбу отсаживают на 2-3 часа в садки, которые помещают в проточной, свежей и чистой воде с целью отмыть жабры рыбы от ила и грязи. Больную рыбу принимать для перевозки нельзя.