Отец Меган Маркл решил обогатиться на свадьбе дочери

Вчера, 22:39

Томас Маркл оказался весьма продуманным и разработал идеальную схему заработка, помог ему в этом популярный британский папарацци Джефф Рейнер, который также действовал с целью пополнить собственные денежные запасы. Цена аферы – 140 тысяч долларов.

Отец известной актрисы и невесты принца Гарри Меган Маркл решил обогатиться, и идеальным вариантом для этого стала свадьба его собственной дочери. Оказалось, что в сотрудничестве с Джеффом Райнером Томас Маркл посещал публичные места, где были сделаны якобы случайные фотографии.

В этот список попали: снятие мерок для костюма, чтение книги о достопримечательностях Британии в кафе, а также просмотр общей фотографии Меган Маркл и принца Гарри, что Томас делал в интернет-кафе. Позже выяснилось, что за это папарацци получил от СМИ 140 тысяч долларов, а вознаграждением поделился с отцом актрисы.

Ранее также сообщалось, что известная актриса Меган Маркл втянула королевскую семью в настоящий порноскандал. Ситуация связана с «нечистым» прошлым кинозвезды.