«Новый рекорд»: В Турции повара приготовили 2 тонны печени ягнят

Сегодня, 03:20

Знаменательное событие состоялось в городе Эдирне, где собрались лучшие кулинары из разных населенных пунктов. Все желающие в конце мероприятия смогли угоститься лакомством, не заплатив за это абсолютно никаких денег.

Лучшие повара Турции смогли в очередной раз прославить свою страну, ведь приготовили 2 тонны печени ягненка и смогли попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса. Для приготовления такого масштаба местные умельцы использовали огромную сковороду, а также невероятное количество масла, 13 тонн дров и 3 тонны угля, после чего традиционное блюдо по турецкому рецепту было готово.

Отмечено, что приготовленные 2 тонны печени никуда не пропали, блюдом угостили гостей мероприятия совершенно бесплатно. Посетить событие решили не только турецкие жители города Эдирн, но и другие туристы, а также талантливые европейские повара.