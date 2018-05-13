На концерте в Китае рухнувшая стена убила музыканта

Вчера, 20:08

Металлическая конструкция с осветительными приборами рухнула прямо на оркестр во время городского праздника в округе Сюйчан.

В Сети появились кадры с места происшествия в китайском городском округе Сюйчан в провинции Хэнань, которое имело место 12 мая во время праздника, организованного в местном художественном музее. Веселое и красочное мероприятие внезапно прервала рухнувшая стена.

На кадрах видно, как на выступлении оркестра тяжелая конструкция, к которой прикреплялось осветительное оборудование, неожиданно рухнула прямо на музыкантов.

Результатом трагедии стала гибель одного музыканта, еще пятеро оркестрантов получили повреждения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Правоохранители начали расследование.