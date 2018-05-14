Рак пениса не позволил футболисту увидеть новорожденную дочь

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При жизни 26-летний спортсмен мечтал увидеть свою дочь. Девочка родилась через месяц после смерти отца.

Дейл Кларк, молодой и талантливый футболист из Ньюкасла, лишился пениса из-за онкологического заболевания. Однако ампутация полового органа не помогла справиться с коварной болезнью, и парень умер в возрасте 26 лет, за месяц до того, как его супруга должна была родить дочку.

Неладное Дейл заподозрил, когда начал испытывать боль и дискомфорт при мочеиспускании. Тогда он спихнул все на инфекцию. О диагнозе спортсмен узнал после того, как на половом органе образовался подозрительный бугорок, размером с рисовое зерно. За 3 месяца опухоль выросла до виноградины и начала разрушать его мужское достоинство. Вскоре парень перестал что-либо чувствовать и лишился сексуальной жизни.

За семь мучительных месяцев отец 6-летнего сына перенес 5 операций, 9 сеансов лучевой терапии, 2 курса химиотерапии, но новообразование постоянно давало метастазы. Несмотря на все сложности и мучения, будущий отец мечтал провести как можно больше времени с долгожданной дочкой, однако ему так и не посчастливилось ее увидеть.