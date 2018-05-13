В Пакистане рухнул мост, есть погибшие

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Минимум пять человек были объявлены мёртвыми после обрушения строения. Как сообщают пакистанские информационные агентства, происшествие случилось в провинции Азад Кашмир, на юге страны.

Местные правоохранительные органы Пакистана уточняют, что речь идёт о мосте через реку Нилум. Во время данного инцидента на строении находилось 25 человек, минимум 20 из них упали в воду. Причина проста – мост не выдержал сильного напора воды. Пять человек, которые упали в воду, в результате происшествия погибли.

Пакистанские власти проводят сейчас спасательную операцию, благодаря которой шесть граждан уже были спасены. Однако работы слишком замедляются и осложняются из-за холодной воды и сильного ветра.