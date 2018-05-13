Крупнейшие в истории военные учения завершились в Эстонии

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Мероприятие проходило под названием «Еж-2018» и продлилось со 2 по 13 мая включительно. В последний день было организовано торжественное закрытие, на котором выступил эстонский главнокомандующий генерал Рихо Террас.

Прошедшие в Эстонии военные учения считаются самыми масштабными и крупнейшими за всю историю независимой страны. Отмечено, что государство продемонстрировало, насколько подготовленными к нападению врага являются военные, Рихо Террас подчеркнул – Эстонии не грозит никакая опасность, ведь на всех фронтах защитники готовы к обороне.

За время учений военными были отработаны разнообразные приемы, касающиеся оборонной части. Задействовано в мероприятии около 15 тысяч военных, а также наземная боевая техника, вертолеты, радиоактивные самолеты и другое. В России Эстонию все же считают не особо сильным противником, а в Сети некоторые кадры с военных мероприятий высмеивают.