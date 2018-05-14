В Британии лошади на два часа заблокировали движение на трассе

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Как передаёт местная пресса, автомобильный транспорт в полночь воскресенья образовал пробку в несколько километров, которая рассосалась лишь к 2:00 по местному времени.

В Британии табун из одиннадцати лошадей на два часа заблокировал проезд по трассе «Харлоу – Эссекс». Движение машин, по данным очевидцев, перекрыли в оба направления. Отмечается, что полиция оперативно организовала перекрытие проезжей части и подогнала к месту происшествия специальные фургоны для транспортировки скота. После того, как лошадей поместили в грузовики и увезли, на трассе возобновили движение. Кому принадлежат лошади и при каких обстоятельствах они появились на дороге, неизвестно. Предполагается, что они сбежали с территории одного из местных пастбищ.

Ранее мы писали, что на Сахалине обнаружены трупы 40 лошадей. Останки животных нашли местные жители на территории Холмского района. По оценкам специалистов, причиной гибели скота стал голод.