«Гигантские чёрные вороны»: Huawei провела в Великобритании необычную рекламу

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Как утверждают представители технологического гиганта, такие скульптуры позволят жителям страны осознать или подкрепить свою тягу к природе и животным. Статуи были установлены после проведения компанией ряда социологических исследований.

Перед установкой гигантских чёрных воронов Huawei решила проанализировать ряд исследований среди жителей Великобритании. Оказывается, что 78% людей из 2 тысяч хотят быть ближе с живой природой. Ещё 20% опрошенных заявили, что сделали бы фотографию с вороном, если бы у них была такая возможность, а 2% респондентов считают, что птицу можно встретить и в обычном городе.

В рамках такой необычной рекламы в Huawei приняли решение установить гигантских чёрных воронов, высота которых превышает 2,5 метра. Скульптуры появились сразу же в нескольких городах Великобритании. Цель акции проста – реклама нового флагманского смартфона Huawei P20. Однако до сегодняшнего момента остаётся загадкой, как именно вороны связаны с мобильным устройством. Возможно, что здесь какая-то задумка, и с выходом очередного обновления владельцы Huawei P20 смогут через камеры своих смартфонов и дополненной реальности наблюдать за полётом этого ворона.

Вместе с Huawei в акции участвует оператор Vodafone. Сейчас люди фотографируются со скульптурой и отсылают в компанию фото, чтобы поучаствовать в розыгрыше приза, которым станет сафари-тур.