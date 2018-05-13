В Калгари скончался известный естествоиспытатель и защитник медведей

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В городе Калгари в Канаде на 77-м году жизни скончался известный естествоиспытатель и защитник медведей Чарли Рассел. По словам его брата, причина была в осложнениях после операции.

Чарли Рассел прославился за свои необычные рассуждения о медведях, которых считал очень умными и хорошо идущими на контакт животными. По мнению естествоиспытателя, их просто неправильно понимали. Чтобы это доказать, Чарли Рассел месяцами жил среди медведей, наблюдая за ними, как сообщает VistaNews.

По мнению Кевина Ван Тигена из Национального парка Банф в канадской части Скалистых гор, этот естествоиспытатель был новатором. Его идеи, в основном, принимались другими учёными, однако всё-таки повлияли на отношение специалистов к медведям. Чарли Рассел утверждал, что эти животные первоначально не настроены враждебно к людям. Он считал, что меры предосторожности нужны, однако прямую охоту на медведей резко критиковал.