Напавший на людей с ножом в центре Парижа преступник оказался чеченцем

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Документов у молодого человека, которому было на вид немного больше 20 лет, не было. Поэтому личность парня пришлось устанавливать по отпечаткам пальцев.

Радиостанция «Europe 1» и местные парижские информационные агентства сообщают, что вчера, 12 мая, вечером неизвестный молодой человек с ножом напал на людей. Случилось это в центре Парижа в районе Опера. В результате происшествия один француз погиб на месте, а самого же злоумышленника ликвидировали.

Как сообщают столичные правоохранители, напавший на людей преступник был чеченцем. При этом не уточняется, являлся ли он гражданином России, или же просто мигрантом и уже гражданином Франции.

По информации СМИ, документов у молодого человека не было, поэтому устанавливать его личность пришлось по отпечаткам пальцев. Однако пока что эта информация официальными властями подтверждена не была.