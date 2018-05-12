В Финляндии сотрудники береговой охраны спасли горбатого кита

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Морское млекопитающее животное было замечено в окрестностях района Берго, когда запуталось в рыболовецких сетях и не могло самостоятельно освободиться. Для ответственной операции были задействованы мелкие катера, чтобы не пугать животное.

Сообщается, что сотрудники береговой охраны Финляндии справились с заданием и спасли горбатого кита, освободив его из сетей. Для этого специалистам понадобилась помощь местных жителей, владеющих катерами. При звуке мотора больших кораблей кит нервничал, но после смены тактики операции по спасению перестал мешать работе команды.

Отмечено, что на берегах Финляндии горбатый кит появлялся в последний раз 12 лет назад, и такой гость стал неожиданностью для граждан. Согласно местному законодательству, приближаться к данному млекопитающему общественность не имеет права без разрешения властей.