В Швеции задержали мужчину, угрожавшего убить министров

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Инициалы задержанного полиция не раскрывает, известно, что он проживает в западной части Стокгольма. Злоумышленника арестовали в аэропорту по его возвращению из Таиланда.

СМИ сообщают, что мужчина отправлял письма министрам скандинавского государства, где угрожал их убить, в некоторые послания он подсыпал неопасный для здоровья порошок. Всего правоохранители зарегистрировали 26 эпизодов таких сообщений агрессивного характера. В данное время задержанный борец с системой находится под стражей, обвинение ему предъявят в конце месяца.

В апреле суд вынес приговор датскому изобретателю Петеру Мадсену, который убил корреспондентку Ким Валль. Оставшуюся жизнь мужчина проведет за решеткой. Девушка пропала в августе после поездки с Петером на яхте, через время нашли ее труп без головы и конечностей. По словам изобретателя, она погибла случайно.