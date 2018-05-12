ВВС Израиля нанесли девять ударов по Сектору Газа

Сегодня, 21:35

Всего израильские самолеты нанесли восемь ударов по Бейт-Хануну. Данных о погибших и протерпевших пока нет.

Самолеты ликвидировали тоннель, прорытый в сторону Израиля. Объект находился на севере Сектора Газа. Палестинская сторона утверждает, что ВВС Израиля разбомбила сельскохозяйственный район возле Бейт-Хануна. Тель-Авив подтвердил информацию о том, что несет ответственность за взрыв в пределах Сектор Газа. «Взрывы являются результатом активных действий наших сил», - сообщают израильтяне.

По данным Палестины, главной целью авиаудара являлась электрическая инфраструктура боевого крыла ХАМАС. Еврейская сторона сообщила, что авиация стремилась уничтожить тоннель для диверсантов, обнаруженный у израильской земли.