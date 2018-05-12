На церемонию прощания с Хокингом приглашают путешественников во времени

Вчера, 20:35

Выигравший билет на церемонию прощания с физиком может указать на ее сайте дату до 2038 года. Это специально сделано, так как еще никто не доказал возможность путешествовать во времени.

Несколько лет назад Стивен Хокинг решил провести эксперимент, пригласив на вечер гостей, но после того, как тот состоялся. До самого последнего момента легендарный ученый ждал любителей путешествовать во времени. В результате он так и остался один, потому что никто не пришел в тот вечер.

Останки Хокинга похоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве в английской столице, его склеп будет находиться между могилами таких великих умов, как Чарльз Дарвин и Исаак Ньютон. Подать заявку на посещение церемонии можно до 15 мая. Астрофизик отошел в мир иной 14 марта в 76 лет.