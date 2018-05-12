Вскоре клиентам авиакомпании «Spirit airlines» будет доступен бесплатный Wi-Fi

Вчера, 20:23

В следующем году компания из США «Spirit airlines» предоставит своим клиентам бесплатный Wi-Fi в самолётах. Также вскоре цена полёта будет повышена до 6,5 долларов, что составляет примерно 400 рублей.

Чтобы привлечь новых клиентов, бюджетная авиакомпании «Spirit airlines» пообещала первой предоставить бесплатный доступ к Wi-Fi на борту самолёта в 2019 году. С помощью высокоскоростных спутников Ka, которые ранее применялись для спутниковой радиосвязи, пассажиры смогут получить доступ в Интернет.

Однако эксперты уверены, что «Spirit airlines» вряд ли получится занять лидирующее место на рынке, так как многие авиакомпании вскоре воспользуются спутниками нового поколения SES, чтобы предоставить своим пассажирам Wi-Fi. Учитывая это «Spirit airlines» может понести убытки, ведь будет предлагать не такую качественную услугу, но все же, недорогая цена билета будет привлекать определённую группу людей, которая желает сэкономить.