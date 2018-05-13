Неизвестное науке морское чудовище напугало филиппинцев

Сегодня, 05:30

На одном из местных пляжей жители острова обнаружили труп волосатого существа. Очевидцы событий отметили, что животное очень воняло и выглядело жутко, для исследований на место происшествия прибыли и ученые.

Оказалось, что для исследователей и обычных граждан обнаруженное морское чудовище является неизвестным, филиппинцы серьезно напуганы. Эксперты взяли у разлагающегося тела животного образцы для изучения и были поражены резким неприятным запахом, который исходил от выброшенного на берег трупа.

Жители острова сочли такое событие как нехороший знак и теперь ожидают надвигающуюся на остров катастрофу. Однако местные власти пытаются успокоить граждан и отмечают, что погибшее «морское чудовище» может быть обычным ламантином, который начал разлагаться еще в воде, поэтому и не похож на свой вид.