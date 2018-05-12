Либерман заявил о возможности закрытия границы после атаки на "Керем Шолом"

Вчера, 16:37

После разрушения КПП «Керем Шалом» глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман отмечает возможность закрытия границы страны после нападения боевиков группировки ХАМАС*. Власти могут сделать исключение для гуманитарных случаев.

Либерман принял во внимание советы высшего израильского командования и заявил о закрытии с завтрашнего дня «Керем Шалом». Пункт не будет работать до того времени, пока не будет составлен ущерб, причиненный инфраструктуре. Министр также заявил, что группировка провела огромное количество терактов, прикрывая свои действия массовыми беспорядкам на рубежах сектора Газа. Действия ХАМАСа* причинили значительный ущерб гуманитарной ситуации в регионе.

В результате нападения на «Керем Шалом» был испорчен топливный терминал, поврежденны газопроводы и другие механизмы, необходимые для поставок ресурсов.