Украинскую миллионершу жестоко убили в Черногории

Вчера, 15:57

11 мая возле виллы в черногорском городе Котор правоохранители нашли окровавленное тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой.

По факту тяжкого преступления полиция завела дело. Первичный осмотр тела засвидетельствовал на теле множество колото-резанных ранений, оставленных неизвестным злоумышленником. Украинскую миллионершу жестоко убили ножом с целью ограбления, полагают следственные органы Черногории.

Анастасия Лашманова стала не последним человеком в мире бизнеса, возглавив салон красоты в Будве, отельный комплекс Perla и специализирующиеся на возведении новых гостиниц структуры. Активы погибшей оцениваются в 105 млн евро.