Меган Маркл намекала об отношениях с принцем Гарри еще в 2016 году

Вчера, 15:45

19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган, из-за чего внимание общественности пристально приковано к паре. В Сети появилась теория о том, что два года назад Маркл давала намёки о том, с кем встречается.

Близящаяся свадьба заставляет людей искать всё больше подробностей об отношениях принца Гарри и его невесты. Новым предположением стало то, что на своей странице в Instagram Меган рассказала о своём возлюбленном еще в июле 2016 года, но этого никто не понял. На одном из опубликованных снимков было видно парня, а точнее кофту, в которую он был одет и подбородок.

Пользователи Сети сравнили изображение двухгодичной давности со страницы Маркл и недавнюю фотографию принца Гарри, и оказалось, что это может быть один и тот же человек. Но люди считают, что подсказку никто не заметил, так как на снимок не было обращено особого внимания.

Это не единственное доказательство теории. В октябре 2016 года на странице Меган появилась фотография, на которой она сидит с кружкой в руках, а на запястье у неё был замечен синий браслет. Такой же аксессуар был замечен ранее на снимках принца Гарри.

Однако нельзя считать публикации подсказками, так как пользователи Сети просто ищут лишний повод покопаться в чужой личной жизни, и все совпадения могут быть случайны.