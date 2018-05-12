Облава на наркоторговцев в ночных клубах Тбилиси вызвала волну протестов

Вчера, 15:43

Прошедшей ночью МВД Грузии пришло с недружественными визитами в ночные клубы Cafe Gallery и Bаssiani, устроив рейды по поиску наркотиков, а уже сегодня утром несколько сотен человек вышли на стихийный митинг у здания парламента в Тбилиси.

На протяжении трех месяцев грузинское МВД вело расследование уголовного производства против столичных наркоторговцев. Собрав доказательную базу и получив разрешение суда на задержание, правоохранители вломились в ночные клубы Cafe Gallery и Bаssiani. Утром 12 мая стражи порядка Тбилиси сообщили об аресте 8 человек, имевших при себе запрещенные препараты.

Облава на наркоторговцев вызвала волну протестов у общественных организаций и владельцев развлекательных заведений. Несколько сотен митингующих вышли сегодня к зданию грузинского парламента. Активисты обрисовали более полную картину произошедшего. Оказывается, МВД арестовало 8 подозреваемых в уголовном порядке, еще 20 человек развезли по спецприемникам в рамках административных производств. Представители движения «Белый шум» переплюнули всех, заявив о задержании 60 тусовщиков.

Сама акция протеста прошла миро и без столкновений с полицией.