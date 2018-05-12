Украину заподозрили в хакерской атаке на Теннеси в США во время выборов

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Специалисты доказали причастность Украины в согласованной кибератаке во время выборов в штате Теннеси. Были обнаружены следы умышленного взлома веб-сайта, в результате чего он «накрылся» прямо во время объявления результатов.

Округ Нокс нанял специалистов, чтобы расследовать интернет-атаку, в результате чего на сайте высвечивалось «отказ в обслуживании». Они выяснили, что подозрительно много иностранных IP-адресов заходили на сайт 1-го мая, когда объявляли результаты выборов. Согласно отчету «Sword & Shield Enterprise Security» именно повышенная активность и могла послужить причиной поломки сайта.

Из-за интенсивного фонового трафика экспертам не удалось обнаружить точное месторасположение. Однако специалисты обнаружили косвенные доказательства того, что неизвестные посетители одновременно зашли на сайт с украинским IP-адресом. В результате, было вынесено предположение, что это была согласованная кибератака именно украинцев.

Как сообщают местные власти, информация о результатах выборов не были повреждена. Однако сайт был недоступен в течение часа после того, как избирательные округа закончили работу, из-за чего была вызвана путаница в данных.

На данный момент, специалисты устранили неполадку и усилили охрану сайта, чтобы избежать умышленных атак впредь. Однако американцы выказывают опасения в связи с тем, что иностранцы в результате своих атак подрывают доверие общественности к демократии.