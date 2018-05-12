Рассекречен документ ЦРУ о преступлениях военной диктатуры в Бразилии

Сегодня, 11:07

Эпоха президентов-генералов в Бразилии, которая продлилась несколько десятилетий, продолжает интересовать историков и общественность. Периодически рассекречиваются все новые документы, в том числе и американских спецслужб, которые внимательно следили за событиями.

Так недавно был рассекречен очередной документ ЦРУ, представляющий собой докладную записку на имя госсекретаря США о преступлениях военной диктатуры в Бразилии. Доклад датирован 1974 годом, когда у власти находился генерал Эрнест Гайзел. Сообщается, что президент Бразилии своим личным распоряжением инициировал убийства и похищения лидеров оппозиции.

Решения о дальнейших судьбах оппозиционеров президент принимал совместно с генералом Фигейредо, который спустя пять лет сменит его на президентском посту.

Насколько внимательно США следили за событиями в латиноамериканской стране, говорит подпись под документом. Записку составлял лично директор ЦРУ Уильям Колби.