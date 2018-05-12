В Австралии заметили скоростной НЛО

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В Австралии часто удаётся заметить НЛО, и «горячей точкой» жители признали район штата Квинсленд – Северный Тропический Квинсленд. Последнее появление космического корабля было замечено 10 мая в городе Мариба.

В городе Мариба, расположенном на плато Атертон очевидцы видели НЛО. Жительница города рассказывает, как увидела странный свет над шоссе. Около 9 вечера по местному времени в небе засветился странный шар. Можно было бы предположить, что это обычная вспышка или воздушный шар, но потом объект стал резко и очень быстро двигаться вверх, затем в сторону и вниз, и так несколько раз.

Жители видели много необычных явлений, многие из которых были названы НЛО, однако такого еще не было. Очевидцы решили что это – очередное доказательство популярной теории о том, что Тропический Северный Квинсленд – «горячая точка», где чаще всего можно встретить НЛО. Ранее была высказана догадка, что Австралия – идеальное место для посадки космических кораблей из-за своего удаленного местоположения. Такая теория объясняет почему во время шторма и других аномалий жители наблюдают странные объекты, которые противоречат законам физики.