В Сети набирают популярность купальники с изображениями принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 09:18

Кто-то выбрал весьма необычный способ, чтобы выказать свою поддержку предстоящей королевской свадьбе. С помощью сайта «Bags of Love» на купальных костюмах были напечатаны огромные лица принца Гарри и Меган Маркл.

На сайте поклонники часто заказывают сувениры с именами принца и его невесты, однако в этот раз фантазия компании превзошла все ожидании. Купальные костюмы с растянутыми лицами королевских особ «расхватываются направо и налево», как сообщают представители компании.

Несмотря на то, что изначально купальники были сделаны с изображением принца Гарри и Меган Маркл, поклонники принца Уильяма и Кейт Миддлтон также изготовили персонализированные наряды с их лицами.

Как сообщают поклонники, нет ничего лучше, чем напечатать лицо королевской особы на купальнике и гордо расхаживать по пляжу.

Сейчас подобные наряды стали настолько популярны, что «Bags of Love» разместил их на главной странице, чтобы рекламировать свою продукцию.