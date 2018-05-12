Рекордное число миллиардеров Шотландии было включено в список самых богатых людей Великобритании

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На 11 миллиардеров с Шотландии припадает общая сумма капитала на 22 миллиарда долларов США. Их имена сообщило издательство Sunday Times Rich List в рейтинге самых богатых людей Великобритании.

Миллиардер Гленн Грант Гордон, который вместе с семьей управляет ликероводочным предприятием «William Grant & Sons» обладает состоянием в 3,3 миллиарда долларов. Он возглавляет список шотландских богачей.

Джон Шоу и его жена Кира заняли второе место с состоянием 2,3 млрд долларов. Примечательно, что супружеская пара сумела заработать 800 млн долларов исключительно на резком росте стоимости акций Biocon. В этой фармацевтической компании сосредоточено более 2 млрд долларов.

Сэр Ян Вуд занял третье место в списке. Нефтяной магнат обладает состоянием в 2,3 млрд долларов.

В топ-10 также вошел владелец недвижимости в Шотландии и бывший владелец «Harrds» Мохамед Аль Файед и его семья, Махди Таджир, владелец минеральной воды «Highland Spring». Семья Томсонов, владельцы издательства DC Thomson, розничный торговец «Philip Day» и семья Кларк, владельцы автомобильной империей «Арнольд Кларк», а также Джим Макколл.