Пропавший вокалист Frightened Rabbit Скотт Хатчинсон найден мертвым

Вчера, 22:28

Пропавший 9 мая вокалист популярной шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчинсон найден мертвым в реке. Исполнитель находился в одном из отелей города Саут-Квинсферри, после чего ушел в неизвестном направлении и больше не возвращался.

Сообщается, что родственники Скотта сразу после пропажи артиста начали переживать, ведь в последнее время музыкант находился в крайне подавленном состоянии. Хатчисон перед пропажей успел оставить странные записи в социальных сетях.

В настоящее время правоохранители придерживаются версии, что вокалист утонул, и другой информации публике не предоставляют. В то же время, преданные поклонники очень переживают уход из жизни рок-звезды.