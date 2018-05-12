В Украине за билборд с «женщинами-унитазами» оштрафовали магазин сантехники

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В городе Тернополь на Украине с владельца магазина сантехники взыскали штраф за размещение на билборде «женщин-унитазов». За вывеску с такой наружной рекламой в Госпотребслужбу пожаловалась Лига защиты прав женщин.

На рекламном щите магазина изображены четыре женщины, которые обнимают унитаз за сливной бачок. Поскольку женщины находятся за предметами сантехники, можно увидеть, что унитазы будто являются продолжением их тел.

Служба потребителей провела проверку и выяснила, что подобная реклама несет дискриминационный характер. Теперь, владельцу фирмы необходимо выплатить штраф. Сумма штрафа не разглашается.