Камера зафиксировала облитую кислотой британку

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В магазине камера видеонаблюдения сняла, как 18-летняя британка мучается от боли в результате попадания на её лицо кислоты. Потерпевшую облили веществом в лондонском транспорте.

Видеоролик опубликовали на YouTube. На кадрах можно видеть, что девушка просит о помощи и выливает воду себе на лицо, однако никто на это не реагирует. Люди попросту стоят и смотрят на пострадавшую, но ни один из них ничего не делает. В результате, девушка оказывается на полу. И только после этого граждане пытаются что-то предпринять. В основном, большую помощь оказал один мужчина, другие же очевидцы попросту стояли в кругу и наблюдали, как страдает девушка. Сотрудники полиции предполагают, что это дело рук другой женщины. Свидетель сообщил, что потерпевшая кричала и чувствовала сильную боль.

"Она взяла бутылку воды из холодильника и плеснула себе на лицо. По её словам, кто-то дал ей кислоту", - рассказал один из свидетелей.