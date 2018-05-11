Смерть отца-миллиардера не помешала дочери с размахом отметить день рождения

Вчера, 23:15

Американский предприниматель-миллиардер Мэттью Меллон, сколотивший состояние на криптовалютах, умер в 55-летнем возрасте из-за чрезмерного пристрастия к наркотикам. Смерть отца не смутила его старшую дочь Араминту, с размахом отметившую 16-й день рождения.

Трагическое событие в семье Меллон имело место 16 апреля. 55-летний предприниматель-криптовалютчик так и не сумел избавиться от наркотической зависимости, скоропостижно скончавшись за неделю до дня рождения старшей дочери Араминты. На громкую тусовку уже пригласили рэпера Трэвиса Скотта, поэтому смерть миллиардера не стала веским поводом для именинницы отменять торжество. Праздник с размахом состоялся в особняке Майкла Овица, предпринимателя и жениха матери Араминты Тамары. На вечеринку пришли около 200 гостей.

Комментируя скандальный поступок дочери Меллона, друг пережившей утрату семьи встал на защиту 16-летней девушки. Мэттью не хотел бы, чтобы вечеринка по какому-то поводу отменилась, таким он был человеком, заявил источник.

Араминта является единственным ребенком от брака миллиардера-криптовалютчика и его первой жены Тамары. Расставшиеся в 2005 году родители познакомились на встрече анонимных алкоголиков.