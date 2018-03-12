Свиновод запретил употреблять оскорбления про свиней

Вчера, 23:49

В Британии разводчик свиней официально запретил оскорбительно отзываться относительно этих животных. Он считает недопустимыми всяческие словесные колкости, которые сравнивают людей с представителями свиного потомства.

Фермер-свиновод из Британии по имени Фергюс Хауи имеет претензии ко всем литераторам, которые могут допускать оскорбительные выражения относительно свиней, которых люди содержат на своих подворьях, а после убоя мясо употребляют в пищу. 43-летний мужчина считает, что данное поведение просто недопустимо.

Нельзя обзывать свиней недостойными выражениями, ведь они гарантируют отличную пищу людям. Также он не согласен с мнениями многих гурманов, которые называют свинину жирным мясом. Британец уверен, что в настоящее время свиньи имеют часть жира в своем теле только на 45%. Этого нельзя сказать о человеке, который имеет большую часть жира в своих тканях. Поэтому обзывать выражениями «жирная свинья» или что-то подобное просто недопустимо.