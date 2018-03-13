Туристка из России родила в Красном море Египта

Сегодня, 07:30

Россиянка родила своего ребенка в Египте. Так уж случилось, что роды настигли беременную туристку в Красном море, но она особо из-за этого не паниковала, так как возле нее присутствовал акушер-специалист из РФ.

Женщины в последнее время стали специально уезжать в Египет, чтобы родить там своих малышей. Именно недавно такой случаи и произошел с одной из российских туристок. Беременная соотечественница почувствовала во время купания в Красном море, что в скором времени ее малыш появится на свет. Она не стала настаивать на госпитализации и предпочла рожать в воде. В помощь к роженице вызвали российского акушера, который имеет большую практику принятия родов в воде. Именно поэтому туристка из России совершенно не переживала об успешном финале. Всё закончилось хорошо, малыш родился здоровым.