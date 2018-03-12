ФБР задержали главу Phantom Secure

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Сотрудники ФБР арестовали директора компании Phantom Secure, которая является поставщиком устройств на платформе Android, а также BlackBerry.

Главу вышеупомянутой компании обвинили в намеренном сбыте гаджетов наркокартелям. Это способствовало их незаконной деятельности. Исходя из поданных в Окружной суд Калифорнии документов, ФБР собрало улики, что директор Phantom Secure Винсент Рамос специально имел ориентиры в сторону криминального рынка. В ходе расследования выявили, что компания Рамоса создана для криминальных группировок безопасными устройствами, а это есть умышленная незаконная деятельность. В документах также видно, что 20 тысяч аппаратов Phantom Secure используют по всему миру. Это позволяет компании выручать не один десяток миллионов долларов в год, учитывая вышеупомянутую несанкционированную деятельность.