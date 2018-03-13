Мужчина едва не отрезал себе пенис, пытаясь ножницами снять кольцо

Сегодня, 03:45

В провинциальном малазийском городке с местным жителем произошло неприятное происшествие. На пенисе 45-летнего мужчины застряло эрекционное кольцо, которое пострадавший пытался сковырнуть ножницами, но при этом едва не лишился своего главного достоинства.

Как сообщают в городской спасательной службе, вызов к ним поступил поздней ночью. Когда спасатели прибыли по адресу, то увидели страшную картину. Посиневшее мужское достоинство пострадавшего было сжато силиконовым кольцом, из которого торчали ножницы. Специалисты не решились действовать самостоятельно и отвезли мужчину в клинику.

Для малазийских медиков такое зрелище не стало шокирующем, потому как не было уникальным. Тем более, что существовали медицинские инструменты, изготовленные специально для подобных случаев. Пока мужчину избавляли из капкана, он проклинал свою подружку, которая увидев, что произошло с партнером, немедленно убежала. Операция прошла успешно. Пострадавшему некоторое время придется вести добропорядочный образ жизни.