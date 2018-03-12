Призрак атаковал такси в Гонконге

Сегодня, 16:09

В социальной сети опубликовали весьма загадочное видео из Гонконга. Видеорегистратор автомобиля заснял, как неизвестное облако, похожее на призрака, влетело в такси и отбросило его на обочину.

Отметим, что видео опубликовал Хунг Леонг – владелец видеорегистратора, который и стал свидетелем необъяснимого происшествия. На видео можно увидеть, как такси следует по своему маршруту. В первые секунды не происходит совершенно ничего необъяснимого. Однако, в какой-то момент в такси влетает белое облако непонятного происхождения. На доли секунды в машине появляется яркая вспышка и ее «отбрасывает к обочине, после чего она останавливается.

В машине несколько раз проявилась яркая вспышка, после чего она исчезла. Неизвестно, что это было. Возможно призрак решил посетить такси или же это просто погодная аномалия. Однако, свидетель происшествия чертыхаясь остановил свою машину и поспешил на помощь.