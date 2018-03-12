VistaNews.ru


Призрак атаковал такси в Гонконге

Сегодня, 16:09

В социальной сети опубликовали весьма загадочное видео из Гонконга. Видеорегистратор автомобиля заснял, как неизвестное облако, похожее на призрака, влетело в такси и отбросило его на обочину.

Отметим, что видео опубликовал Хунг Леонг – владелец видеорегистратора, который и стал свидетелем необъяснимого происшествия. На видео можно увидеть, как такси следует по своему маршруту. В первые секунды не происходит совершенно ничего необъяснимого. Однако, в какой-то момент в такси влетает белое облако непонятного происхождения. На доли секунды в машине появляется яркая вспышка и ее «отбрасывает к обочине, после чего она останавливается.

В машине несколько раз проявилась яркая вспышка, после чего она исчезла. Неизвестно, что это было. Возможно призрак решил посетить такси или же это просто погодная аномалия. Однако, свидетель происшествия чертыхаясь остановил свою машину и поспешил на помощь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.