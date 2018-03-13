В Китае из тела любительницы лягушек вытащили 13-см червя

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В Китае женщина стала пациенткой больницы после того, как 5 лет тому назад съела 3 живых лягушки. Любительница экспериментов попала на операционный стол после экспериментов по советам журнала. Daily Mail сообщает, что из ее тела вытащили 13-см червя.

Китаянка стала жертвой нетрадиционной медицины и оказалась на операционном столе. Причиной этого стало испытание на своем организме совета из журнала. В популярном издании говорили, что избавиться от болей ревматизма можно, если проглотить 3 лягушки. Женщина не задумываясь сделала, так как было сказано. Инцидент произошел в 2013 году.

Это стало причиной развития и роста в ее теле червя-паразита. Его вытащили из тела 59-летней женщины. Пострадавшая отмечает, что способ ей не помог, а спровоцировал боли в груди. Её несколько раз клали в больницу, делали уколы, а затем отпускали домой. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.