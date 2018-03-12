В Германии для мигрантов выпустили секс-инструкцию

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Минздрав Германии проявил новый уровень толерантности. Там выпустили сексуальную инструкцию для мигрантов с пошаговым соблазнением европейской женщины.

Как сообщается, подобная мера сексуального образования мигрантов предпринимается для того, чтобы пресечь множественные случаи сексуального насилия со стороны «одичавших гостей». Однако, подобная инициатива весьма возмутила европейских женщин.

Отмечается, что инструкция содержит не только пошаговую инструкцию по соблазнению, но и подробные иллюстрации. Стоит также заметить, что с начала года в Германии зарегистрировано более сотни случаев сексуального насилия со стороны беженцев, которые часто заканчиваются летальным исходом.

Также необходимо заметить, что данная инициатива пришлась по нраву местным бизнесменам. Они обнаружили для себя в подобном мероприятии новую нишу доходов и уже начали зазывать мигрантов на специализированные курсы флирта, которые в отличии от бесплатной инструкции, стоят не малых денег.