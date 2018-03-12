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В Японии продали самого крупного тунца в истории рыболовства

Сегодня, 15:10

В Японии в порту Кацуура в префектуре Вакаяма на острове Хонсю продали тунец длиной 2,82 метра. Этот улов рыбаков шхуны «Рёан-мару» стал самым крупным с 1949 года в истории рыболовства страны. За тунца выручили 7,15 млн иен (67 тыс. долларов).

«Я сразу понял, что нам попалась какая-то по-настоящему могучая рыбина», - признается Юдзи Охас, капитан шхуны «Рёан-мару».

Большой улов поймали рыбаки накануне. После решили продать тунца на аукционе в порту Кацуура в префектуре Вакаяма на острове Хонсю. Рыба длинной 2,82 метра ушла с молотка за 7,15 млн иен. Тунец по праву получил звание самого крупного в истории рыбного дела страны, начиная с 1949 года, когда систематично начали вести записи о весе и длине пойманных морепродуктов. Местные рыбные кооперативы не оставляют надежд побить рекорд рыбаков, поймавших тунца-великана.


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